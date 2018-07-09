+7 (495) 565-34-63 +7 (977) 318-90-70
(Пн-Пт 11-19, Сб-Вс 12-18)
Корзина
Пусто
Подробнее
Подробнее
Читайте уже сейчас
Подробнее
Подробнее
Загляните к нам!
Подробнее
Apple iMac
Подробнее

Superbia.ru - интернет-магазин электронной техники

Новости

26января
Новые Honor выйдут с сервисами Google Подробнее
26января
Продажи адаптеров питания Apple выросли в 5 раз Подробнее
25января
Reuters: Huawei продаст линейки смартфонов P и Mate Подробнее
25января
LG может прекратить производство смартфонов Подробнее
13января
NVIDIA и AMD: дефицит видеокарт продолжится Подробнее
13января
CES 2021: планшет с E-ink и ЖК от TCL Подробнее
11января
Утечка: характеристики Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus Подробнее
11января
CES 2021: смартфон от LG с раздвижным экраном Подробнее
10января
Xiaomi Mi 11 получил Snapdragon 888, но лишился зарядника Подробнее
10января
ICQ, Mail.ru, Яндекс теперь обязательны для предустановки Подробнее
08декабря
Яндекс и Mail.ru теперь обязательны для смартфонов и ноутбуков Подробнее
08декабря
AirPods Max - новые наушники Apple за 63 тысячи рублей Подробнее

Избранное из каталога

MacBook Pro 16 (2019)
Samsung
iPad Pro 12.9" (2020)
Google
iPhone SE (2020)

Лучшее для лучших

Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVJ2 (Intel Core i7 2600 MHz/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Pro 5300M) «Серый Космос» фото 1 Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVJ2 (Intel Core i7 2600 MHz/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Pro 5300M) «Серый Космос» фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVJ2 (Intel Core i7 2600 MHz/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Pro 5300M) «Серый Космос»
178 990 руб.
Хит продаж
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVJ2 РСТ (Intel Core i7 2600 MHz/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Pro 5300M) «Серый Космос» фото 1 Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVJ2 РСТ (Intel Core i7 2600 MHz/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Pro 5300M) «Серый Космос» фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVJ2 РСТ (Intel Core i7 2600 MHz/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Pro 5300M) «Серый Космос»
219 990 руб.
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVK2 РСТ (Intel Core i9 2300 MHz/16GB/1024GB SSD/AMD Radeon Pro 5500M 4GB) «Серый Космос» фото 1 Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVK2 РСТ (Intel Core i9 2300 MHz/16GB/1024GB SSD/AMD Radeon Pro 5500M 4GB) «Серый Космос» фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVK2 РСТ (Intel Core i9 2300 MHz/16GB/1024GB SSD/AMD Radeon Pro 5500M 4GB) «Серый Космос»
238 990 руб.
Новинка
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVK2 (Intel Core i9 2300 MHz/16GB/1024GB SSD/AMD Radeon Pro 5500M 4GB) «Серый Космос» фото 1 Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVK2 (Intel Core i9 2300 MHz/16GB/1024GB SSD/AMD Radeon Pro 5500M 4GB) «Серый Космос» фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVK2 (Intel Core i9 2300 MHz/16GB/1024GB SSD/AMD Radeon Pro 5500M 4GB) «Серый Космос»
189 890 руб.
Хит продаж
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVL2, уценка (вмятина на коробке) фото 1 Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVL2, уценка (вмятина на коробке) фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVL2, уценка (вмятина на коробке)
167 000 руб.
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVL2 (Intel Core i7 2600 MHz/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Pro 5300M) «Серебристый» фото 1 Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVL2 (Intel Core i7 2600 MHz/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Pro 5300M) «Серебристый» фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVL2 (Intel Core i7 2600 MHz/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Pro 5300M) «Серебристый»
175 590 руб.
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVL2 РСТ (Intel Core i7 2600 MHz/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Pro 5300M) «Серебристый» фото 1 Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVL2 РСТ (Intel Core i7 2600 MHz/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Pro 5300M) «Серебристый» фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVL2 РСТ (Intel Core i7 2600 MHz/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Pro 5300M) «Серебристый»
209 990 руб.
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVN2 (Intel Core i9 2400 MHz/32GB/2TB SSD/AMD Radeon Pro 5500M 8GB) «Серый Космос» фото 1 Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVN2 (Intel Core i9 2400 MHz/32GB/2TB SSD/AMD Radeon Pro 5500M 8GB) «Серый Космос» фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVN2 (Intel Core i9 2400 MHz/32GB/2TB SSD/AMD Radeon Pro 5500M 8GB) «Серый Космос»
400 990 руб.
В корзину
Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2020 6/128Gb White фото 1 Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2020 6/128Gb White фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2020 6/128Gb White
41 000 руб.
В корзину
Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2020 6/128Gb Red фото 1 Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2020 6/128Gb Red фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2020 6/128Gb Red
41 000 руб.
В корзину
Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2020 6/128Gb Orange фото 1 Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2020 6/128Gb Orange фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2020 6/128Gb Orange
41 000 руб.
В корзину
Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2020 6/128Gb Cloud Navy фото 1 Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2020 6/128Gb Cloud Navy фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2020 6/128Gb Cloud Navy
41 000 руб.
В корзину
Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2020 6/128Gb Mint фото 1 Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2020 6/128Gb Mint фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2020 6/128Gb Mint
41 000 руб.
В корзину
Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2020 6/128Gb Lavender фото 1 Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2020 6/128Gb Lavender фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2020 6/128Gb Lavender
43 000 руб.
В корзину
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 16/512GB Серый фото 1 Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 16/512GB Серый фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 16/512GB Серый
115 590 руб.
В корзину
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 16/512GB Черный фото 1 Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 16/512GB Черный фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 16/512GB Черный
115 590 руб.
В корзину
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 12/256GB Серый фото 1 Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 12/256GB Серый фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 12/256GB Серый
95 490 руб.
В корзину
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 12/256GB Черный фото 1 Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 12/256GB Черный фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 12/256GB Черный
95 990 руб.
В корзину
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 12/128GB Серый фото 1 Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 12/128GB Серый фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 12/128GB Серый
73 490 руб.
В корзину
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 12/128GB Черный фото 1 Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 12/128GB Черный фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 12/128GB Черный
73 490 руб.
В корзину
Смартфон Samsung Galaxy S20+ 8/128GB Красный фото 1 Смартфон Samsung Galaxy S20+ 8/128GB Красный фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20+ 8/128GB Красный
60 990 руб.
В корзину
Смартфон Samsung Galaxy S20+ 8/128GB Серый фото 1 Смартфон Samsung Galaxy S20+ 8/128GB Серый фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20+ 8/128GB Серый
60 990 руб.
В корзину
Смартфон Samsung Galaxy S20+ 8/128GB Черный фото 1 Смартфон Samsung Galaxy S20+ 8/128GB Черный фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20+ 8/128GB Черный
60 990 руб.
В корзину
Смартфон Samsung Galaxy S20 8/128GB Серый фото 1 Смартфон Samsung Galaxy S20 8/128GB Серый фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20 8/128GB Серый
51 190 руб.
В корзину
Смартфон Samsung Galaxy S20 8/128GB Красный фото 1 Смартфон Samsung Galaxy S20 8/128GB Красный фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20 8/128GB Красный
51 190 руб.
В корзину
Смартфон Samsung Galaxy S20 8/128GB Голубой фото 1 Смартфон Samsung Galaxy S20 8/128GB Голубой фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20 8/128GB Голубой
51 190 руб.
В корзину
Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 1Tb Wi-Fi+LTE Silver фото 1 Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 1Tb Wi-Fi+LTE Silver фото 1
Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 1Tb Wi-Fi+LTE Silver
131 990 руб.
В корзину
Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 512Gb Wi-Fi+LTE Silver фото 1 Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 512Gb Wi-Fi+LTE Silver фото 1
Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 512Gb Wi-Fi+LTE Silver
113 490 руб.
В корзину
Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 256Gb Wi-Fi + Cellular Silver фото 1 Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 256Gb Wi-Fi + Cellular Silver фото 1
Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 256Gb Wi-Fi + Cellular Silver
100 990 руб.
В корзину
Планшет Apple iPad Pro 12.9&quot; (2020) 128GB Wi-Fi+LTE Silver фото 1 Планшет Apple iPad Pro 12.9&quot; (2020) 128GB Wi-Fi+LTE Silver фото 1
Планшет Apple iPad Pro 12.9" (2020) 128GB Wi-Fi+LTE Silver
91 990 руб.
В корзину
Apple iPad Pro 12.9 (2020) 1Tb Wi-Fi + Cellular Space Gray фото 1 Apple iPad Pro 12.9 (2020) 1Tb Wi-Fi + Cellular Space Gray фото 1
Apple iPad Pro 12.9 (2020) 1Tb Wi-Fi + Cellular Space Gray
123 490 руб.
В корзину
Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 512Gb Wi-Fi + Cellular Space Gray фото 1 Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 512Gb Wi-Fi + Cellular Space Gray фото 1
Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 512Gb Wi-Fi + Cellular Space Gray
106 690 руб.
В корзину
Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 256Gb Wi-Fi + Cellular Space Gray фото 1 Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 256Gb Wi-Fi + Cellular Space Gray фото 1
Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 256Gb Wi-Fi + Cellular Space Gray
93 690 руб.
В корзину
Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 128Gb Wi-Fi + Cellular Space Gray фото 1 Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 128Gb Wi-Fi + Cellular Space Gray фото 1
Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 128Gb Wi-Fi + Cellular Space Gray
89 890 руб.
В корзину
Планшет Apple iPad Pro 12.9&quot; (2020) 1TB Wi-Fi Silver фото 1 Планшет Apple iPad Pro 12.9&quot; (2020) 1TB Wi-Fi Silver фото 1
Планшет Apple iPad Pro 12.9" (2020) 1TB Wi-Fi Silver
118 490 руб.
В корзину
Планшет Apple iPad Pro 12.9&quot; (2020) 512GB Wi-Fi Silver фото 1 Планшет Apple iPad Pro 12.9&quot; (2020) 512GB Wi-Fi Silver фото 1
Планшет Apple iPad Pro 12.9" (2020) 512GB Wi-Fi Silver
104 990 руб.
В корзину
Планшет Apple iPad Pro 12.9&quot; (2020) 256GB Wi-Fi Silver фото 1 Планшет Apple iPad Pro 12.9&quot; (2020) 256GB Wi-Fi Silver фото 1
Планшет Apple iPad Pro 12.9" (2020) 256GB Wi-Fi Silver
84 990 руб.
В корзину
Планшет Apple iPad Pro 12.9&quot; (2020) 128GB Wi-Fi Silver фото 1 Планшет Apple iPad Pro 12.9&quot; (2020) 128GB Wi-Fi Silver фото 1
Планшет Apple iPad Pro 12.9" (2020) 128GB Wi-Fi Silver
86 490 руб.
В корзину
Планшет Apple iPad Pro 12.9&quot; (2020) 1TB Wi-Fi Space Gray фото 1 Планшет Apple iPad Pro 12.9&quot; (2020) 1TB Wi-Fi Space Gray фото 1
Планшет Apple iPad Pro 12.9" (2020) 1TB Wi-Fi Space Gray
118 990 руб.
В корзину
Планшет Apple iPad Pro 12.9&quot; (2020) 512GB Wi-Fi Space Gray фото 1 Планшет Apple iPad Pro 12.9&quot; (2020) 512GB Wi-Fi Space Gray фото 1
Планшет Apple iPad Pro 12.9" (2020) 512GB Wi-Fi Space Gray
106 990 руб.
В корзину
Планшет Apple iPad Pro 12.9&quot; (2020) 256GB Wi-Fi Space Gray фото 1 Планшет Apple iPad Pro 12.9&quot; (2020) 256GB Wi-Fi Space Gray фото 1
Планшет Apple iPad Pro 12.9" (2020) 256GB Wi-Fi Space Gray
87 290 руб.
В корзину
Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 128Gb Wi-Fi Space Gray фото 1 Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 128Gb Wi-Fi Space Gray фото 1
Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 128Gb Wi-Fi Space Gray
84 690 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Midnight Green (MWHR2RU/A) фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Midnight Green (MWHR2RU/A) фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Midnight Green (MWHR2RU/A)
112 990 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Midnight Green (MWHM2RU/A) фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Midnight Green (MWHM2RU/A) фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Midnight Green (MWHM2RU/A)
106 490 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green (MWHH2RU/A) фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green (MWHH2RU/A) фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green (MWHH2RU/A)
84 990 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Gold (MWHQ2RU/A) фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Gold (MWHQ2RU/A) фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Gold (MWHQ2RU/A)
109 990 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Gold (MWHL2RU/A) фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Gold (MWHL2RU/A) фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Gold (MWHL2RU/A)
100 490 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold (MWHG2RU/A) фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold (MWHG2RU/A) фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold (MWHG2RU/A)
85 490 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Silver (MWHP2RU/A) фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Silver (MWHP2RU/A) фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Silver (MWHP2RU/A)
112 990 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Silver (MWHK2RU/A) фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Silver (MWHK2RU/A) фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Silver (MWHK2RU/A)
100 990 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver (MWHF2RU/A) фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver (MWHF2RU/A) фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver (MWHF2RU/A)
84 990 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Space Gray (MWHN2RU/A) фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Space Gray (MWHN2RU/A) фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Space Gray (MWHN2RU/A)
110 990 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Gray (MWHJ2RU/A) фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Gray (MWHJ2RU/A) фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Gray (MWHJ2RU/A)
100 990 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Space Gray (MWHD2RU/A) фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Space Gray (MWHD2RU/A) фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Space Gray (MWHD2RU/A)
85 990 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Midnight Green фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Midnight Green фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Midnight Green
108 770 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Midnight Green фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Midnight Green фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Midnight Green
96 990 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green
81 990 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Gold фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Gold фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Gold
108 770 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Gold фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Gold фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Gold
96 990 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold
82 990 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Silver фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Silver фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Silver
106 990 руб.
В корзину
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Silver фото 1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Silver фото 1
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Silver
96 990 руб.
В корзину
Новинки магазина Superbia.ru

Новинки

Адаптер питания USB‑C 20W Power Adapter фото 1 Адаптер питания USB‑C 20W Power Adapter фото 1
Адаптер питания USB‑C 20W Power Adapter
2 490 руб.
Новинка
В корзину
Моноблок Apple iMac 5K 27&quot; 2019 MRQY2 фото 1 Моноблок Apple iMac 5K 27&quot; 2019 MRQY2 фото 1
Моноблок Apple iMac 5K 27" 2019 MRQY2
141 900 руб.
Новинка
В корзину
Настольный компьютер Apple Mac Mini (MRTT2) Slim-Desktop/Intel Core i5-8500/8 ГБ/256 ГБ SSD/Intel UHD Graphics 630/OS X фото 1 Настольный компьютер Apple Mac Mini (MRTT2) Slim-Desktop/Intel Core i5-8500/8 ГБ/256 ГБ SSD/Intel UHD Graphics 630/OS X фото 1
Настольный компьютер Apple Mac Mini (MRTT2) Slim-Desktop/Intel Core i5-8500/8 ГБ/256 ГБ SSD/Intel UHD Graphics 630/OS X
77 890 руб.
Новинка
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Mid 2020 MWP52 (Intel Core i5 2000MHz/16GB/1024GB SSD/Intel Iris Plus Graphics G7/Space Gray) фото 1 Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Mid 2020 MWP52 (Intel Core i5 2000MHz/16GB/1024GB SSD/Intel Iris Plus Graphics G7/Space Gray) фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Mid 2020 MWP52 (Intel Core i5 2000MHz/16GB/1024GB SSD/Intel Iris Plus Graphics G7/Space Gray)
140 590 руб.
Новинка
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 13&quot; 2020 РСТ (M1/8GB/512GB SSD/Silver) MYDC2RU/A фото 1 Ноутбук Apple MacBook Pro 13&quot; 2020 РСТ (M1/8GB/512GB SSD/Silver) MYDC2RU/A фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 13" 2020 РСТ (M1/8GB/512GB SSD/Silver) MYDC2RU/A
139 690 руб.
Новинка
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 13&quot; 2020 РСТ (M1/8GB/512GB SSD/Space Gray) MYD92RU/A фото 1 Ноутбук Apple MacBook Pro 13&quot; 2020 РСТ (M1/8GB/512GB SSD/Space Gray) MYD92RU/A фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 13" 2020 РСТ (M1/8GB/512GB SSD/Space Gray) MYD92RU/A
139 690 руб.
Новинка
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 13&quot; 2020 РСТ (M1/8GB/256GB SSD/Silver) MYDA2RU/A фото 1 Ноутбук Apple MacBook Pro 13&quot; 2020 РСТ (M1/8GB/256GB SSD/Silver) MYDA2RU/A фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 13" 2020 РСТ (M1/8GB/256GB SSD/Silver) MYDA2RU/A
129 990 руб.
Новинка
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 13&quot; 2020 РСТ (M1/8GB/256GB SSD/Space Gray) MYD82RU/A фото 1 Ноутбук Apple MacBook Pro 13&quot; 2020 РСТ (M1/8GB/256GB SSD/Space Gray) MYD82RU/A фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 13" 2020 РСТ (M1/8GB/256GB SSD/Space Gray) MYD82RU/A
129 990 руб.
Новинка
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 13&quot; 2020 (M1/8GB/512GB SSD/Silver) MYDC2LL/A фото 1 Ноутбук Apple MacBook Pro 13&quot; 2020 (M1/8GB/512GB SSD/Silver) MYDC2LL/A фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 13" 2020 (M1/8GB/512GB SSD/Silver) MYDC2LL/A
129 990 руб.
Новинка
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 13&quot; 2020 (M1/8GB/512GB SSD/Space Gray) MYD92LL/A фото 1 Ноутбук Apple MacBook Pro 13&quot; 2020 (M1/8GB/512GB SSD/Space Gray) MYD92LL/A фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 13" 2020 (M1/8GB/512GB SSD/Space Gray) MYD92LL/A
123 480 руб.
Новинка
В корзину

Акционные товары

Моноблок Apple iMac 2015 MK482 (Intel Core i5 3.3MHz/8Gb/2Tb/AMD Radeon R9 395/27&quot;) фото 1 Моноблок Apple iMac 2015 MK482 (Intel Core i5 3.3MHz/8Gb/2Tb/AMD Radeon R9 395/27&quot;) фото 1
Моноблок Apple iMac 2015 MK482 (Intel Core i5 3.3MHz/8Gb/2Tb/AMD Radeon R9 395/27")
139 990 руб.
Акция
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Mid 2020 MWP72 (Intel Core i5 2000MHz/16GB/512GB SSD/Intel Iris Plus Graphics G7/Silver) фото 1 Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Mid 2020 MWP72 (Intel Core i5 2000MHz/16GB/512GB SSD/Intel Iris Plus Graphics G7/Silver) фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Mid 2020 MWP72 (Intel Core i5 2000MHz/16GB/512GB SSD/Intel Iris Plus Graphics G7/Silver)
133 990 руб.
Акция
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Mid 2020 MWP42 РСТ (Intel Core i5 2000MHz/16GB/512GB SSD/Iris Plus Graphics G7/Space Gray) фото 1 Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Mid 2020 MWP42 РСТ (Intel Core i5 2000MHz/16GB/512GB SSD/Iris Plus Graphics G7/Space Gray) фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Mid 2020 MWP42 РСТ (Intel Core i5 2000MHz/16GB/512GB SSD/Iris Plus Graphics G7/Space Gray)
158 990 руб.
Акция
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Mid 2020 MWP42 (Intel Core i5 2000MHz/16GB/512GB SSD/Iris Plus Graphics G7/Space Gray) фото 1 Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Mid 2020 MWP42 (Intel Core i5 2000MHz/16GB/512GB SSD/Iris Plus Graphics G7/Space Gray) фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Mid 2020 MWP42 (Intel Core i5 2000MHz/16GB/512GB SSD/Iris Plus Graphics G7/Space Gray)
149 450 руб.
Акция
В корзину
Ноутбук Microsoft Surface Book 3 13.5 (Intel Core i7 1065G7 1300MHz/13.5&quot;/3000x2000/32GB/1000GB SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 1650 MAX-Q 4GB/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home) фото 1 Ноутбук Microsoft Surface Book 3 13.5 (Intel Core i7 1065G7 1300MHz/13.5&quot;/3000x2000/32GB/1000GB SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 1650 MAX-Q 4GB/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home) фото 1
Ноутбук Microsoft Surface Book 3 13.5 (Intel Core i7 1065G7 1300MHz/13.5"/3000x2000/32GB/1000GB SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 1650 MAX-Q 4GB/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home)
237 990 руб.
Акция
В корзину
Ноутбук Microsoft Surface Book 3 15 (Intel Core i7 1065G7 1300MHz/13.5&quot;/3000x2000/16GB/256GB SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti MAX-Q 6GB/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home) фото 1 Ноутбук Microsoft Surface Book 3 15 (Intel Core i7 1065G7 1300MHz/13.5&quot;/3000x2000/16GB/256GB SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti MAX-Q 6GB/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home) фото 1
Ноутбук Microsoft Surface Book 3 15 (Intel Core i7 1065G7 1300MHz/13.5"/3000x2000/16GB/256GB SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti MAX-Q 6GB/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home)
216 400 руб.
Акция
В корзину
Ноутбук Apple MacBook 12&quot; 2016 + AppleCare MLHA2/Z0TZ00012 (Intel Core i5 1300 MHz/16GB/256GB/Intel HD Graphics 615/Silver) фото 1 Ноутбук Apple MacBook 12&quot; 2016 + AppleCare MLHA2/Z0TZ00012 (Intel Core i5 1300 MHz/16GB/256GB/Intel HD Graphics 615/Silver) фото 1
Ноутбук Apple MacBook 12" 2016 + AppleCare MLHA2/Z0TZ00012 (Intel Core i5 1300 MHz/16GB/256GB/Intel HD Graphics 615/Silver)
81 990 руб.
Акция
В корзину
Планшет Microsoft Surface Pro X MSQ1 16Gb 256Gb фото 1 Планшет Microsoft Surface Pro X MSQ1 16Gb 256Gb фото 1
Планшет Microsoft Surface Pro X MSQ1 16Gb 256Gb
144 990 руб.
Акция
В корзину
Клавиатура Microsoft Surface Pro Type Cover, Black фото 1 Клавиатура Microsoft Surface Pro Type Cover, Black фото 1
Клавиатура Microsoft Surface Pro Type Cover, Black
9 990 руб.
Акция
В корзину
Шлем виртуальной реальности Oculus Quest - 64 GB фото 1 Шлем виртуальной реальности Oculus Quest - 64 GB фото 1
Шлем виртуальной реальности Oculus Quest - 64 GB
41 890 руб.
Акция
В корзину

Хиты продаж

Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Mid 2020 MWP82 (Intel Core i5 2000MHz/16GB/1024GB SSD/Intel Iris Plus Graphics G7/Silver) фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Mid 2020 MWP82 (Intel Core i5 2000MHz/16GB/1024GB SSD/Intel Iris Plus Graphics G7/Silver)
152 900 руб.
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Mid 2020 MXK52 (Intel Core i5 1400MHz/8GB/512GB SSD/Intel Iris Plus Graphics 645/Space Gray) фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Mid 2020 MXK52 (Intel Core i5 1400MHz/8GB/512GB SSD/Intel Iris Plus Graphics 645/Space Gray)
98 290 руб.
В корзину
Ноутбук Microsoft Surface Laptop 3 13.5 (Intel Core i7 1065G7 1300 MHz/13.5&quot;/2256x1504/16GB/512GB SSD/DVD нет/Intel Iris Plus Graphics/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home) Cobalt Blue (Alcantara®) фото 1
Ноутбук Microsoft Surface Laptop 3 13.5 (Intel Core i7 1065G7 1300 MHz/13.5"/2256x1504/16GB/512GB SSD/DVD нет/Intel Iris Plus Graphics/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home) Cobalt Blue (Alcantara®)
179 990 руб.
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Air 13&quot; 2020 MVH52 (Intel Core i5 1.1GHz/8GB/512GB SSD/Intel Iris Plus Graphics/Gold) фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air 13" 2020 MVH52 (Intel Core i5 1.1GHz/8GB/512GB SSD/Intel Iris Plus Graphics/Gold)
102 490 руб.
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Air 13&quot; 2020 MVH22 (Intel Core i5 1100MHz/8GB/512GB SSD/Intel Iris Plus Graphics/Space Gray) фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air 13" 2020 MVH22 (Intel Core i5 1100MHz/8GB/512GB SSD/Intel Iris Plus Graphics/Space Gray)
88 890 руб.
В корзину
Экшн-камера GoPro HERO7 Black Edition фото 1
Экшн-камера GoPro HERO7 Black Edition
28 990 руб.
В корзину
Экшн-камера GoPro HERO7 (CHDHX-701) + SanDisk Extreme 32GB фото 1
Экшн-камера GoPro HERO7 (CHDHX-701) + SanDisk Extreme 32GB
23 990 руб.
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 15&quot; 2018 MR932 (Intel Core i7 2200 Mhz/16Gb/256Gb SSD/AMD Radeon Pro 555X 4Gb/Space Gray) фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 15" 2018 MR932 (Intel Core i7 2200 Mhz/16Gb/256Gb SSD/AMD Radeon Pro 555X 4Gb/Space Gray)
138 990 руб.
В корзину
Наушники Apple AirPods Pro фото 1
Наушники Apple AirPods Pro
17 490 руб.
В корзину
Умные часы Apple Watch Series 5 GPS, 44 мм, корпус из алюминия цвета «розовое золото», спортивный ремешок цвета «розовый песок» (MWVE2) фото 1
Умные часы Apple Watch Series 5 GPS, 44 мм, корпус из алюминия цвета «розовое золото», спортивный ремешок цвета «розовый песок» (MWVE2)
32 990 руб.
В корзину
Беспроводная клавиатура Verbatim Ultra-Slim Bluetooth Keyboard фото 1
Беспроводная клавиатура Verbatim Ultra-Slim Bluetooth Keyboard
2 190 руб.
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 15&quot; 2018 MR942 (Intel Core i7 2600 Mhz/16Gb/512Gb SSD/AMD Radeon Pro 560X 4Gb/Space Gray) фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 15" 2018 MR942 (Intel Core i7 2600 Mhz/16Gb/512Gb SSD/AMD Radeon Pro 560X 4Gb/Space Gray)
178 490 руб.
В корзину
Часы Apple Watch Series 5 GPS 44mm Aluminum Case with Sport Band Серый Космос/Черный (MWVF2) фото 1
Часы Apple Watch Series 5 GPS 44mm Aluminum Case with Sport Band Серый Космос/Черный (MWVF2)
32 990 руб.
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Air 13&quot; 2019 MVFN2 (Intel Core i5 1600 MHz/8Gb/256Gb SSD/Intel HD Graphics 617/Gold) фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air 13" 2019 MVFN2 (Intel Core i5 1600 MHz/8Gb/256Gb SSD/Intel HD Graphics 617/Gold)
108 060 руб.
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVJ2 (Intel Core i7 2600 MHz/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Pro 5300M) «Серый Космос» фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVJ2 (Intel Core i7 2600 MHz/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Pro 5300M) «Серый Космос»
178 990 руб.
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Air 13&quot; 2019 MVFH2 (Intel Core i5 1600 MHz/8Gb/128Gb SSD/Intel HD Graphics 617/Space Gray) фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air 13" 2019 MVFH2 (Intel Core i5 1600 MHz/8Gb/128Gb SSD/Intel HD Graphics 617/Space Gray)
95 880 руб.
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Air 13&quot; 2019 MVFM2 (Intel Core i5 1600 MHz/8Gb/128Gb SSD/Intel HD Graphics 617/Gold) фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air 13" 2019 MVFM2 (Intel Core i5 1600 MHz/8Gb/128Gb SSD/Intel HD Graphics 617/Gold)
95 880 руб.
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 13&quot; 2019 MV972 (Intel Core i5 2400 MHz/8GB/512GB SSD/Intel Iris Plus Graphics 655/Space Gray) фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 13" 2019 MV972 (Intel Core i5 2400 MHz/8GB/512GB SSD/Intel Iris Plus Graphics 655/Space Gray)
124 690 руб.
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Air 13&quot; 2019 MVFL2 (Intel Core i5 1600 MHz/8Gb/256Gb SSD/Intel HD Graphics 617/Silver) фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air 13" 2019 MVFL2 (Intel Core i5 1600 MHz/8Gb/256Gb SSD/Intel HD Graphics 617/Silver)
90 990 руб.
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Air 13&quot; 2019 MVH82 (Intel Core i5 1600 MHz/16Gb/512Gb SSD/Intel HD Graphics 617/Gold) фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air 13" 2019 MVH82 (Intel Core i5 1600 MHz/16Gb/512Gb SSD/Intel HD Graphics 617/Gold)
104 990 руб.
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 13&quot; 2019 MUHQ2 (Intel Core i5 1400 MHz/8GB/128GB SSD/Iris Plus Graphics 645/Silver) фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 13" 2019 MUHQ2 (Intel Core i5 1400 MHz/8GB/128GB SSD/Iris Plus Graphics 645/Silver)
99 990 руб.
В корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVK2 (Intel Core i9 2300 MHz/16GB/1024GB SSD/AMD Radeon Pro 5500M 4GB) «Серый Космос» фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 MVVK2 (Intel Core i9 2300 MHz/16GB/1024GB SSD/AMD Radeon Pro 5500M 4GB) «Серый Космос»
189 890 руб.
В корзину
Планшет Microsoft Surface Pro 7 i5 8Gb 128Gb (2019) фото 1
Планшет Microsoft Surface Pro 7 i5 8Gb 128Gb (2019)
79 490 руб.
В корзину
Планшет Microsoft Surface Pro 7 i5 8Gb 256Gb фото 1
Планшет Microsoft Surface Pro 7 i5 8Gb 256Gb
79 990 руб.
В корзину

Бренды

Наверх

Superbia.ru - интернет-магазин с широким ассортиментом и низкими ценами! Официальный сертифицированный товар, гарантия качества от производителя, гарантийное обслуживание.

Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете

Информация

Разделы

Контакты

121037, г. Москва, ул. Барклая, д.8


+7 (495) 5653463+7 (977) 3189070

Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Магазин оставляет за собой право менять цены на сайте по своему усмотрению, не уведомляя об этом покупателей.

Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.